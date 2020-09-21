食品业提供近6700份工作与培训机会 44%面向PMET

（早报讯）自4月以来，食品业有超过800家公司提供近6700个就业与技能培训机会，其中44％给专业人士、经理、行政人员和技术人员（PMET）。

供PMET的工作包括经理级职位、厨师等，薪金可介于2300元至6050元。

整体而言，从事食品服务的公司因阻断措施得应付人手短缺和客流减少的问题，受疫情的冲击较大。一些食品制造商因疫情前投入资源开发自动化技术，疫情对业务的影响较小。

人力部今天公布第六份就业情况报告时指出，食品业有超过940个企业从事食品制造，聘用超过4万8000名员工，疫情对制造商的冲击程度不一。一些已投入资源开发自动化技术的公司，例如食品香精制造商凯奇瑞伯集团（KH Roberts），能继续生产食品并达到业务需求。这些投资是加强新加坡食品保障与供应链可持续的关键。

人力部也指出，制造必需食品并通过零售管道出售产品的制造商销量有所增加，增幅介于30％至70％，对人力的需求仍强劲。供应食品给酒店和餐馆，以及提供食品服务的企业销量则下滑40％至90％，招聘工作也因此放缓。

人力部长杨莉明今天走访凯奇瑞伯集团时也说：“食品企业的招聘需求还是存在的。这些机会当中，几乎一半给了PMET，有待填补的职位包括食品技术人员、业务发展经理、厨师等。”

至于食品服务业，自解封第二阶段，堂食恢复后，招聘工作也逐渐增加。截至8月底，来自25家食品服务公司的近900名员工也在接受或已完成培训，将从事更高值的工作。其中有74％是40岁及以上。

本地有超过5000家公司从事食品服务，聘用超过18万名员工。

整体而言，从4月至7月，超过1800人通过劳动力发展局的计划在食品业找到工作或从事新职务，其中56％是40岁及以上。近80人是中途转业者。