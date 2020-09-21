连续25天每天25下 部长议员挑战伏地挺身

（早报讯）提高公众对心理健康意识的“25下伏地挺身挑战”，近日热传社交媒体，短短五天就有十多名部长和议员纷纷响应，并点名其他内阁同僚或议员参与这项有意义的活动。

参与的包括国会议长、马林百列集选区议员陈川仁、国家发展部长李智陞、永续发展与环境部长傅海燕、文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉、教育部兼人力部政务部长颜晓芳、三巴旺集选区议员林伟杰医生、义顺集选区议员黄国光，以及新议员如傅丽珊、黄文鸿、谢耀全、阀贺米等。

部长和议员为响应挑战，在忙碌的日程中，抽出时间在不同场地做伏地挺身。

比如，常趁工作空档到国会大厦附近跑步的陈川仁，伏地挺身的地点包括在国会大厦前的草地和住家院子，而傅海燕是在做了居民家访后，争取在组屋楼下的游乐场完成挑战。

该挑战的规则是，接到挑战者在被点名的隔天，就须连续25天，每天做25下伏地挺身，加以记录，并且每天须点名另一人接受挑战。

前天（9月19日）被唐振辉点名参与挑战的傅海燕在面簿贴文说，运动是改善心理健康的方法之一，因为运动会促进有愉悦感的荷尔蒙，定时运动将有更佳的精神健康，同时保持身强体壮。

傅海燕这两天分别点名三巴旺集选区议员傅丽珊和卫生部高级政务部长许宝琨参与挑战。

陈川仁今早告诉《联合晚报》，他不清楚发起人的身份，但认为这个挑战很有趣。

他指出，心理健康影响许多人，提高人们这方面的意识尤其重要，唯有改变公众对心理疾病的负面印象，更体恤患者，才不会因为无知引起的言行，伤害到患者和其家人。

“一旦提高这方面的认识，我们将能知道周围是否有需要协助的人，可以推荐他们寻求专业协助。”