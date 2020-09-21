老汉走路慢遭双层巴撞死 司机监三周

（早报讯）老翁步履蹒跚，来不及过完马路遭双层巴士撞倒丧命，控方指司机有10秒可注意到老翁，法官判他入狱三周和吊销驾照五年。

这起车祸发生在去年10月29日早上10时许，地点位于义顺5道和义顺2道的交界处，一辆双层巴士右转进入义顺2道时，没有留意路况，撞倒一名77岁的老翁，造成他隔日过世。

这名SMRT巴士司机沙鲁（Shahrul Nazrin Bin Roseland，29岁）今早（9月21日）承认疏忽驾驶导致他人死亡的控状。

案情显示，被告在第一条车道等待右转，前方有另一辆轿车，等交通灯转绿时，前方的轿车往前行驶。

被告也紧跟在后，但他没有察觉有一名老翁还未过完马路，一头撞上老翁。

据庭上播放的电眼画面，当时有一群行人正在过马路，但老翁步伐较慢，落在后头缓慢前进。

只见行人差不多过完马路，老翁才刚走到一半，第一辆等待右转的轿车见状，从两者距离之间驶过。

被告开着巴士也跟在后头，结果直接将老翁卷入车底。巴士撞倒人后，立即停下车。

老翁事后被送往邱德拔医院治疗，接受输血和插管，无奈伤势严重，入院一天后便逝世。

控方指出被告可轻而易举发现老翁正在过马路，当时灯光充足，也没有其他事物阻挡被告的视线。

控方指老翁并不是忽然闯出，而是因行动缓慢，无法在交通灯转红之前过完马路，被告共有10秒的时间留意。另外，被告驾驶重型车辆，应当更小心谨慎，控方要求法官判他入狱至少四周。

代表律师则说，被告没有超速行驶，事后也配合调查，当场召救护车，并向家属献上深沉的道歉。法官同意控方观点，指被告能清楚看见前方视野，应当能发现老翁，判他入狱三周和吊销驾照五年。