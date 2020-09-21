疏忽驾驶被拦截 警货车内搜出毒品逮捕51岁司机

（早报讯）一辆货车因疏忽驾驶被交警拦下后，警方竟从货车内搜出毒品，51岁司机被人赃并获，当场被捕。

这起事故发生在今早（9月21日）8时49分，地点是惹兰峇哈（Jalan Bahar）和裕廊西3道交界处附近的路段。

《联合晚报》读者张永华（40岁，车商）今早经过现场时，注意到多辆警车和一辆灰色货车停在路旁。

“我当时看到两辆警车和四辆交警电单车停在裕廊西3道的路段，也看到一名男子被戴上手铐。”

据他提供的照片显示，该路段有两条车道，货车和警车停在左边车道，而现场的警员则正在搜查货车，气氛紧张。

记者今早10时许抵达现场时，除了看到警车和交警电单车，也看到警方出动K9警犬在搜查货车。

据观察，警员们反复搜查货车，过后有一名警员手中握着两个透明袋子，里头装的相信是证物。

一名穿着灰色上衣和橙色背心的男子被捕，并被押上警车，相信是带回警局协助调查。

一位不愿具名的当地居民指出，现场传出指货车是先在路上危险驾驶，结果被交警拦截下来，之后交警疑似在车上发现毒品，当局就出动多名警员到场协助。

警方受询时证实接获上述案件的投报，指交警今早8时49分左右在惹兰峇哈一带巡逻时，发现一辆货车疏忽驾驶（driving carelessly），便立即示意司机在路旁停车。

当局随后也开出罚单给51岁的男司机，他也因涉嫌毒品罪行遭到逮捕，并转交给中央肃毒局跟进调查。