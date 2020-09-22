因违反安全管理措施 三家餐饮场所被令停业

（早报讯）本地再有三家餐饮场所因违反安全管理措施，被令停业10天。另有四家被罚款1000元。

永续发展与环境部今天上午发文告说，香港街39号的一家餐馆在本月12日晚上9时10分，被发现有15名食客分成四桌举行私人晚宴。

据了解，这家经营高级法式料理的餐馆名为Sommer，前身是刚在7月关闭的米其林一星餐馆Vianney Massot。两家餐馆都由同一家公司运营。

同一晚9时50分，位于漆街（Church Street）25号的酒吧Beer Factory允许三组超过五人的顾客入内就坐。

这两家餐饮店被市区重建局勒令从本月18日起停业至27日。

本月19日晚上10时55分，执法人员在实龙岗中通道第261座组屋咖啡店，发现有两桌人在喝酒，咖啡店经营饮料的摊位在晚上10时30分后售卖酒精饮料，违反了2019冠状病毒疾病（临时援助措施）法令。

新加坡食品局因此下令这家标号为“01-27”的饮料摊从本月22日起停业至10月1日。

另外，四家被罚款的餐饮场所的违例行为包括允许超过五人在同一餐桌聚集，以及不同组的顾客之间没有保持一米距离并交谈。

9月18日至20日，政府机构再对位于已知热点地区的323家餐饮场所进行稽查，当中18家被发现违反安全管理措施，正接受调查。