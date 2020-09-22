98刀捅死女雇主 下判前女佣突不认罪

（早报讯）写杀人日记部署4周，女佣98刀捅死女雇主控谋杀，昨日下判前女佣突变卦不认罪，称案发时精神不正常，罪责应该减轻。高庭法官批准，案件将择日继续审讯。

这起命案发生在2016年6月7日晚上8时许，地点是直落古楼H巷的一座半独立式洋房。被告是来自印尼的女佣达雅蒂（27岁），她被控谋杀女雇主萧金珠（59岁），以及企图谋杀男雇主黄添顺（60岁），她原本在刑事法典第300（a）条文，即有意图致死的控状下被控，一旦罪成须接受强制性死刑。

案件今年4月过堂时，控方改以第300（c）条文，即有意图致伤的较轻谋杀罪提控被告，如果罪名成立，可面对死刑或终身监禁的刑罚。

辩方对控方的决定没有异议，被告因此在刑罚较轻的谋杀条文下被定罪。

案件昨天进行求情和下判，不料被告突然改变主意，要以患有精神病作为“减轻罪责”（diminished responsibility）的理由。辩方律师穆再米尔向法官申请撤销今年4月的定罪，获得法官批准。如此一来，案件须择日续审。穆再米尔指出，辩方接下来将在审讯中，针对女佣犯案时的精神状况进行引证，说明她符合减轻罪责的条件。

一般上，被控谋杀的被告若可减轻罪责，所面对的控状将从谋杀减轻至误杀罪。在误杀罪名下，被告可被判终身监禁或坐牢长达20年。

穆再米尔律师休庭后告诉媒体，女佣不久前告诉他，觉得终身监禁的刑罚太重，所以才希望撤销早前的定罪。

被告料在下个月6日至9日间上庭抗辩。