青年看护频胡搞收容所11岁女生 判监10年5月打六鞭

（早报讯）在儿童收容所负责照看一名被家暴的11岁女生，27岁青年竟在新婚期间与女生产生情愫，辞职后大搞相差16岁的婚外情，不仅夺走她的初夜，还几乎每个月性侵女生。他在一年内与女生发生10至15次性关系，最终被前同事撞见后选择自首。

现年31岁的被告面对11项控状，包括法定强奸、妨碍司法公正、性侵14岁以下和16岁以下少女的控状。控方以其中一项法定强奸和一项妨碍司法公正的控状提控，余项交给法官下判时一并考虑。他昨天认罪后，被判监10年五个月和打鞭六下。

媒体不得报道可能泄露受害者身份的资料，包括被告的名字。

根据案情，受害女生面对家暴问题，四岁起住进收容所。2016年3月，被告在收容所当看护，负责照看当时11岁的女生。女生信任他，并对被告产生情愫。

被告在同年9月结婚，并对女生产生好感。一年后，被告离职，继续与女生保持联系，并于2018年3月正式与女生成为男女朋友。

两人刚交往一个多月，被告就强奸当时13岁的女生，夺走她初夜，并在没有使用保险套的情况下，一年内性侵女生多达10至15次，几乎每个月一次，地点包括博览中心残障人士厕所，以及用父亲的车在多个停车场搞车震等。

去年5月24日，两人在收容所附近的巴士站举止亲密，被收容所的人撞见。被告最终向两名前同事坦承罪行，并到警局自首。

控方训斥指被告身为收容所看护，本该保护弱势孩童，却利用女生的信任，剥夺她的童真。