穿大头鞋乘电扶梯脚被卡 男童父亲：没事是奇迹

（早报讯）九天前在怡丰城搭乘电动扶梯时，左脚被卡住的男童，其父亲上网叙述事发经过，感谢各方伸出援手，并称“这是一个奇迹”。

《联合晚报》上周一（14日）报道，13日下午2时20分左右，一名小男童在怡丰城（VivoCity）二楼乘搭电动扶梯下楼时，左脚突然被卡在扶梯边缘，一度受困。

男童的父亲“Samuel”（假名）上周四在面簿上公开事发经过。他在贴文中说，儿子今年三岁，当时是穿着大头鞋。

他说，事发时，他左手牵着儿子，右手牵着女儿搭电动扶梯。

“大概几秒后，我感觉到儿子好像很痛苦，这才发现他的脚已经被卡在电动扶梯旁边的缝隙。幸好当时有人按了紧急按钮。”

他说，民防部队人员约5分钟至10分钟后抵达，并花约30分钟帮儿子解困，包扎伤口后，将他送入国大医院。

他说，儿子只是受皮外伤，当天就出院了，但得回去复诊。“儿子已经可以蹦蹦跳跳，还能用受伤的脚来踢我”。他说，这对他们而言，是一个奇迹。

民防学院女教官事发时刚好经过现场，她立即拨电给民防的同事，并播放《Baby Shark》协助安抚男童。

在民防学院担任女教官的卓佩璇（26岁）事发当天是她的休假日，她当时恰巧在怡丰城一楼，准备坐电扶梯到二楼电影院看电影，突然听到一阵喧哗。

她今早受访时说，当时许多路人围观大喊，她上前查看，见男童的左脚卡在电扶梯，男童的父母则慌乱，显得束手无策，一名男路人则让男童坐在他的腿上安抚他。

“我打了995后，也打了电话向民防部队的同事询问，并在大门等候前来救援的同事，带他们到男童那里。”

民防人员在进行救援工作时，男童一直哭，卓佩璇也留在现场播放《Baby Shark》儿童歌分散男童注意力。