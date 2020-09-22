冠病疫情薪金补贴延长到年底 受惠者下月起可再申请

（早报讯）冠病疫情薪金补贴的申请延长到今年12月底，曾领取补贴的公民与永久居民若符合条件，可从下个月起再申请，获得多三个月的资助。

但从下个月起，新设的符合条件要求失业的申请者提呈有关文件，证明自己积极找工或培训机会。这些文件可包括申请“新心相连”就业与技能提升计划、参加劳动力发展局的培训项目、“技能创前程”课程、应聘工作的记录等。拥有超过一个房产的国人也无法申请，以确保补贴用来帮助更有需要者。

冠病疫情薪金补贴（Covid-19 Support Grant）是开放给因疫情失业、被迫连续三个月拿无薪假，或收入连续三个月减少至少30％的公民与永久居民申请，提供每月最高达800元的资助。

社会及家庭发展部今天发文告，说明补贴延长后的申请细节。补贴开放给首次申请者，以及曾领取补贴，或补贴本月结束的受惠者再申请。

从下个月起，除了新规定申请者不能拥有超过一间房产，失业的申请者须提呈找工与培训的证明以外，其他申请资格照旧。当中包括，住所年值不超过2万1000元，家庭总月入不超过1万元，或家庭人均月入不超过3100元。

已是社区关怀计划（COMCARE）、自雇人士收入补贴计划的受惠者、国民服役人员和实习生不能申请补贴。

已加入“新心相连”中途转业人士见习计划或技能提升计划的国人也不能申请，因为他们每月已领取培训津贴。不过，已领取疫情薪金补贴的受惠者日后仍可以参加“新心相连”计划，培训津贴到时会相应调低。

公众可上网go.gov.sg/CSG，申请冠病疫情薪金补贴。若需要帮助，可拨打社区关怀计划热线1800-2220000，或电邮Ask_SSO@msf.gov.sg，或到社会服务中心预约时间完成申请。