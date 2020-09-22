马桶也藏毒 肃毒局起获70万毒品捕四男两女 一男坠楼亡

（早报讯）中央肃毒局昨天（9月21日）展开扫荡行动，逮捕年龄介于33岁和65岁的六名涉毒者，并起获海洛因约5130克、冰毒约1125克、新化合致幻药约13克以及20颗埃利敏5号（Erimin-5）药丸，总价值约70万元。执法人员还起获了17万4000元现金。

肃毒局今天发文告说，该局执法人员昨天在斜阳大道（Sunset Way）截查一辆汽车时，逮捕一名44岁男子和37岁女子，两人皆为新加坡籍。执法人员对汽车进行搜查时，发现了10包海洛因共约80克。44岁男子在被捕前曾与一名63岁新加坡籍男子见面。

另一队执法人员则突击检查了武吉巴督31街一带的一个住宅单位，即有贩毒嫌疑的63岁男子的藏身之处。由于屋内人员拒绝已多次表明身份的执法人员进入，执法人员不得不强行进入单位。然而，执法人员进入单位前，63岁男子爬出厨房窗外坠楼。民防人员现场宣布男子死亡。

执法人员在屋内逮捕了一名65岁新加坡籍男子和一名33岁外籍女子，并在马桶内等地方搜出海洛因约4790克、冰毒约1124克、三包新化合致幻药共约13克、20颗埃利敏5号（Erimin-5）药丸、17万4000元现金以及多种吸毒工具。

肃毒局人员在昨天傍晚突击检查了丹戎巴葛路的一个店屋，并在那里逮捕了两名62和64岁的新加坡籍男子，同时起获了35包海洛因共约260克、冰毒1克。

针对上述嫌犯涉毒活动以及63岁男子死亡的调查仍在进行。5130克海洛因足以满足2440名吸毒者一周的毒瘾；1125克冰毒则足以满足640名吸毒者一周的毒瘾。