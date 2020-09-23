新推出数码指南与更新框架 助慈善机构提升能力

（早报讯）慈善机构在新常态下更须加强数码与监管能力，以便有效地服务受惠者。慈善总监将推出数码指南，引导慈善机构开展数码方案，提升服务与工作效率。

慈善团体透明度框架（Charity Transparency Framework）也会更新，配合监管准则，为不同规模与财务能力的机构提供指引，帮助它们加强监管透明度。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉今天出席线上慈善监管研讨会透露以上计划。他指出，过去几个月来，大家应付疫情所带来的挑战，过程不容易。慈善机构同样也受到影响，但不少机构迅速应变，早已开展数码化工作的团体也从中获益。“我希望你们能继续提升能力，尤其在推进数码化工作，以及加强与利益相关者的沟通，以便在新常态下生存与发展。”

将在11月推出的慈善机构数码指南（GoDigital Kit），供机构参考相关的数码方案，来提升行政与工作效率，以及加强网络安全意识。机构也可善用现有的慈善福利团体技能提升基金来开展数码工作。

更新后的慈善团体透明度框架将列出良好的作业程序，引导慈善机构与利益相关者保持透明的沟通。慈善机构料从下个月起可通过慈善网站，以及慈善理事会的网站查阅框架内容。

四家机构今天也加入共享服务伙伴的行列，将以低收费或免费为慈善机构服务。这四家机构是新加坡特许会计师协会、律师公会无偿服务、新加坡内部审计师协会以及慈善共享服务组织。

共享服务伙伴目前增至11家，目的是帮助慈善机构提升工作能力，尤其是资源有限的慈善机构。