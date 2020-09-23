南大研发出无需药物就能杀死癌细胞的方法

（早报讯）南洋理工大学的研究人员研发出无需药物就能杀死癌细胞的新方法，将纳米晶体转换为“特洛伊木马”，让癌细胞吸收，从内部进行破坏，使癌细胞自我毁灭。

研究人员是在对人体安全的二氧化硅纳米晶体的表面，覆盖癌细胞用以生存的氨基酸苯丙胺酸（L- phenylalanine），制造名为Nano- pPAAM的纳米晶体。

Nano-pPAAM进入癌细胞中，就会刺激活性氧类（Reactive oxygen species）过多生产，无损健康细胞，但对癌细胞会产生氧化压力，导致它自我毁灭。

实验结果显示，疗程在实验室中杀害约80%乳癌、皮肤癌、胃癌的癌细胞，效果与一般化疗使用的药物顺铂（Cisplatin）相似，并能遏制老鼠体内肿瘤生长。

郑祖仰说，现有化学疗法常见的问题是癌症复发后可能会对药物产生免疫。这项治疗方法没有使用药物，因此比较安全，副作用也较少。

研究人员目前正进一步调整Nano- pPAAM的设计和化学成分，让它能更准确地针对特定的癌细胞种类，并取得更好疗效，探索如何与其他癌症治疗方式结合。

这项研究目前在申请专利，处于实验室阶段，由于治疗方法还须经过临床试验和官方批准，预计需要至少8到10年后才能正式推出。