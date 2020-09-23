剪破牛仔裤摸大腿 男子非礼熟睡女 监4周

（早报讯）男子深夜见女郎在餐厅外过夜，突然“性起”，用剪刀剪破熟睡女郎的牛仔裤，还边摸她的大腿边手淫，被判坐牢四周。

被告罗子雄（35岁，译音）面对两项非礼和恶作剧的控状，受害人是一名35岁女郎。为保护受害人，媒体不得报道任何会泄露受害者身份的资料。

案情显示，去年8月16日凌晨3时，受害人不想太晚回家打扰家人，来到义顺5道第701A座的一家泰国餐厅外，桌椅和帐篷处休息。

受害人约清晨5时醒来，发现她的牛仔裤膝盖处破了个洞，低头发现被告手持一把剪刀，在桌子下面睡觉。她大喊，但被告依然熟睡，受害人赶紧离开并报警。

调查显示，被告自2018年便注意到受害人喜欢在该处过夜，便趁女郎睡着后，摸她的大腿，还对着她射精。

案发当天，被告再次见到女郎在餐厅外睡觉，突然“性起”，想摸女郎的膝盖和大腿，便回家拿了一把剪刀，剪破对方的裤子，边摸对方大腿边手淫，直至射精。

控方表示，被告看到受害人后，回家拿剪刀再返回事发处，是预谋干案。

心理卫生学院报告显示，被告有轻微的智力障碍，但与案情无关。

被告求情时表示知错，称是初犯，收入不高，还要养父母，事发后也积极配合调查，承诺不会再犯，他恳求法官轻判。

法官最终判被告坐牢四周。