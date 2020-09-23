招聘洗碗工 要日站8小时与客服经验

（早报讯）招聘广告请洗碗工，却要应聘者身强体壮，日站8小时，还得有客服经验，另类征聘条件引发热议。

社交媒体Reddit近日出现一则有关“招聘洗碗工广告”的贴文，这则广告详细注明了应聘条件，包括要应聘者保持洗碗机清洁，碗碟干净等，看似基本的工作却包含打理水槽、储存食材、清理垃圾桶，甚至协助厨师准备食物等工作。

这份工作也列明，应聘者需有规划和同时负责多样工作的能力、有客服或餐厅工作经验、还要符合能连续站着工作8小时、搬得动50磅（22.67公斤）重物、能弯腰、攀爬、行动敏捷等体能上的条件。

网民指出，这些要求太“详细”，但也有人指出，列明要求是好的，起码求职者清楚知道日后的工作范围。

人力资本学院企业服务总监洪济深受访时说，若这份工作要请的是洗碗工，就应当列明薪金待遇，否则部分要求可能过于苛刻。

他指出，日站8小时持续工作也不符合人力部规定。

人力部网站显示，雇主不能要员工持续工作超过6个小时，但若工作性质需要员工持续工作8小时，间中也必须给予至少45分钟的用餐时间。

同一网站有27个雷同的招聘广告，网民怀疑是剪贴的。

据记者发现，过去一周，Linkedin就出现了27个类似的招聘广告，工作内容以及要求都几乎雷同，至今有10人应征。

有网民指出，或许是外国公司在本地开设连锁餐厅，用美式的招聘写法，才会这么仔细，也有眼尖的网民发现，当中以“磅”为重量的计算单位也是美式用法，本地较常见的是“公斤”。

另有公众指出，他曾当过短暂的洗碗工，虽然只是短距离的移动，但确实需要搬动有重量的碗盘，所以觉得体能方面的要求是合理的。