4人持假募捐准证 卖明信片赚千余元 一青年昨认罪

（早报讯）四名青年团伙被指持伪造的募捐准证兜售明信片，前后收取1375元募款，其中一名18岁青年昨天认罪。

18岁的被告谢汉宇承认一项抵触沿街挨户募款法令的控状。三名同伙则是唐杰楚（19岁）、洪科林（18岁）和郑乔万（20岁）。

根据案情，Oasis Virtue私人有限公司在去年12月22日与援助精神病患的慈善组织Club Heal合作，帮忙后者募捐。

该私人有限公司当时获得合法募捐准证，可沿街兜售印有编号的明信片，所得款项全归Club Heal所有，活动持续到今年2月6日。

不过，公司老板在2月25日接获有人拍照举报，指在淡滨尼72街第725座组屋一带看到声称来自该公司的人，沿街兜售明信片筹款。

老板亲自一探究竟，果真发现三名青年在组屋楼下兜售明信片，他们事后坦承准证和明信片都是假的。

调查显示，洪科林是在网上看到赚快钱的广告，于是联系对方，并获得一张空白的募捐准证的样板。他被指随后与唐杰楚共谋伪造准证，并复制唐杰楚从Club Heal买来的明信片，但没法印制编号。

洪科林接着招募被告，而被告则拉郑乔万一起。四人团伙于是用假准证和明信片，打着募捐旗帜骗取善款。

每人售出一张10元明信片，可抽成70%，其余则由被告、唐杰楚和洪科林平分。四人被指前后赚取1375元募款。

法官下令提呈缓监监视报告，案展11月3日下判。除了被告，另外三人也被控上庭，他们的案件将另外审理。（人名译音）