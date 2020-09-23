醋男诱情敌会面 挥长刀砍伤手臂

（早报讯）从女友的手机看到她前男友的对话，23岁男子醋意大发，六罐啤酒下肚后，假借“给钱”利诱前男友出来会面，与两名好友一同赴约围殴对方，还亮出16公分长刀砍伤他手臂。

被告古尔普利特共面对四项控状，包括持危险武器蓄意伤人、滋事罪和两项抵触冠病19（临时措施）法令2020罪。控方以其中三项提供，其他交由法官下判时一并考虑。

今年4月5日凌晨1时许，被告趁女友熟睡时，拿她的手机，阅她和前男友奇墨（18岁）的手机对话，醋意大发拿着对话和女友对质，还掌掴及拳打她。

当天早上11时，女友解释指那是1月份的对话，并没有亲密内容。被告认识奇墨，三人是朋友关系。

被告心情低落，找来两个朋友一同喝酒，并独自灌下六罐啤酒。被告之后拨电给奇墨，约他到盛港康埔桦巷（Compassvale Lane）第210座多层停车场会面。

当天下午，被告与两名有人及奇墨抵达停车场六楼后，被告问奇墨关于他和女友的对话时，奇墨沉默不语，惹怒被告，对他打脚踢，被告的两个朋友也参与围殴。被告还亮出一把16公分长刀，砍奇墨的手臂多刀。

见他抱着脸蹲坐在地，被告为了羞辱情敌又让女友感到愧疚，竟拍照发给女友。

被告接着拍下双手流血，蹲坐在角落的奇墨，将照片发给女友，还讽刺地说“你的小可爱”。

之后被告和两个朋友一起离开，将长刀丢在停车场的垃圾桶内，也将沾有血迹的背心也丢了。被告当晚10时在住家组屋底层遭逮捕。

主控官指，伤者伤势严重，伤口深到可见肌肉组织，之后还遭被告侮辱。

被告求情指自己已知错，恳求法官能让他延期服刑，好让他能在父亲动手术前多陪陪他。

法官判他坐牢14个月，并允许他展延至10月30日开始服刑。