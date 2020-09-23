接受两女子性贿赂 警曹长被判入狱24个月

（早报讯）一名警曹长接受两名女子的性贿赂，抵触防止贪污法令以及滥用电脑法令，今天被判入狱24个月。

贪污调查局今天（9月23日）发文告说，该局调查显示，32岁的警曹长马亨德然（Mahendran S/O Selvarajoo）在去年年初接受了两名接受调查的女子的性贿赂。

第一名女子涉及另一起案件，于去年4月25日被马亨德然逮捕。她录完口供后，马亨德然将他的私人手机号给了该名女子。虽然后来她的案件已交由另一警署处理，马亨德然却继续以调查为由联络女子，甚至帮她修改笔录，反映更多减罪因素，从而帮助其逃避刑事起诉。

同年4月30日，他告诉女子不要担心，并在他停放在实龙岗中路第264座多层停车场的私人车辆后座，让女子为他口交，并与她发生了性关系。

第二名女子则在2017年10月涉及另一起案件，当时马亨德然负责此案。虽然该案件已结案，马亨德然仍未经授权与其保持联络。去年2月，马亨德然又对女子谎称她的雇主有联络警方，询问针对女子的调查详情，从而骗女子与他见面。去年2月27日，马亨德然在他停放在宏茂桥51街第590座多层停车场的私人车辆内，让女子为他手淫两次，并消除女子疑虑，称他将在回复女子的雇主时，为她说好话。

调查也显示，马亨德然未经授权从上述两名女子的数码设备中，将她们的个人视频拷贝到了他的个人存储设备中。此外，他也未经授权从另一名女子的数码设备中拷贝了她的三个个人视频。

贪污调查局表示，鉴于案件的严重性，该局在接到举报当天就逮捕了马亨德然。他最初并不承认有贪污意图，但经过详细的调查，调查人员获取了马亨德然干案的证据，马亨德然最终选择承认罪行，并与调查人员合作。

通过采用数码取证及可信度评估，该局及时揭发了马亨德然干案的严重程度及贪污意图，以及他接受超过一名女子性贿赂的事实，避免了更多人受害。

贪污调查局提醒，我国对贪污零容忍，执法人员更应以高标准的诚信和纪律要求自己，滥用职权或在工作中获取任何贿赂者将受到法律的全面制裁。该局也将与总检察署合作，要求重判贪污的公务员。一旦贪污罪名成立，最高刑罚是10万元罚款，或最长五年监禁，或两者兼施。

公众可上网www.cpib.gov.sg/e-complaint、发电邮至report@cpib.gov.sg，也可以致函贪污调查局，进行实名或匿名的举报。