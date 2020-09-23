社理会贡献在危机时刻更显重要

（早报讯）社区发展理事会是政府与居民之间的桥梁，不但要充当“手脚”推行各项计划，更要眼观六路，耳听八方，协助确认在社会援助方面，是否有须满足新需求或要补足的缺口。在疫情当前等危机时刻，社理会做出的贡献更显重要。

李显龙总理今天在市长宣誓就职典礼上致辞时，阐述了社理会所扮演的重要角色。

李总理也指出，因为贴近民心，拥有可依靠的强而有力社会网络，本地社理会有能力整合各区需求及资源，提升伙伴的实力，并建立起社群之间的联系。

尽管社理会平时行事低调，但社理会对社会做出的贡献在冠病疫情等危机时刻更显重要。

单是今年2月至6月，本地社理会推出超过70项计划，包括推出2000万元的生活补助券计划（CDC Voucher Scheme），协助40万户家庭应付日常开销。

西南区市长刘燕玲、中区市长潘丽萍、东北区市长朱倍庆、西北区市长任梓铭和东南区市长阀贺米今天在李总理见证下宣誓成就职，任期三年，直到2023年7月26日。五位市长也是各区社理会主席，刘燕玲同时担任市长委员会主席。

其中，贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲、惹兰勿刹集选区议员潘丽萍和淡滨尼集选区议员朱倍庆是再度受委成为市长。

马西岭—油池集选区议员任梓铭和马林百列集选区议员阀贺米则分别从已卸任议员的张俰宾博士和总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士手中接棒，成为新任市长。