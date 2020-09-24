巨人超市650个日常必需品削价约20%

（早报讯）即日起，巨人超市出售的约650种生鲜蔬果和日用品将削价约20％，为期至少三个月至六个月。

牛奶公司集团（Dairy Farm）今天宣布，下调巨人超市（Giant）部分商品售价，包括本地牌子和集团上个月新推出的Meadows自家品牌等产品。

例如，五粒中国富士苹果原售3元9角5分，如今只要2元5角，减幅约37％；5. 5公斤的TOP抗菌洗衣粉原售13元5角5分，如今只要9元8角，便宜约28％。

整个降价计划预计耗资1700万元。生鲜产品的新价格将维持至少三个月，而日用品新价格会维持至少六个月。

牛奶公司集团东南亚区食品业务行政总裁布什（Chris Bush）说，集团过去四五个月广泛展开调查，发现消费者大多因疫情对未来感到焦虑，也对财务状况和就业前景感到担忧。消费者皆希望能看到更低且稳定的价格，及物有所值的选项，尤其是经常购买的产品。

他强调，减价不是噱头，是真实的，也是集团这10年来，在降低价格方面做出的最大单一投资。

被问及资金来源，布什指出，1700万元的金额与疫情业绩无关。集团四年前展开了一项转型计划，提升集团在整个北亚和东南亚业务的生产力，并展开行动节省开支。“我们开辟了一些源流，让我们有能力做出这项投资。当然，我们也和伙伴及供应商密切合作，在可行的情况下降低成本，让顾客通过更优惠的价格受益。”