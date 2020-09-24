总统：政府投资机构已采取措施减缓疫情冲击

（早报讯）我国两家政府投资机构已采取措施减缓冠病疫情对投资回报带来的冲击。哈莉玛总统指出，随着全球需求与供应链布局重新调整，政府投资机构也必须准备好适应冠病后的世界，以把握未来契机。

哈莉玛三年前上任后，每年两次例行参加说明会，听淡马锡控股和新加坡政府投资公司（GIC）汇报。这两家公司负责国家储备金相关投资，因此哈莉玛指出，身为总统，了解淡马锡与GIC对全球经济的展望，以及公司的投资策略和表现，非常重要。

哈莉玛星期四（24日）早上在面簿页面发表贴文指出，在最近一次的线上说明会中，政府投资机构也汇报疫情对他们投资的影响。她说：“冠病疫情对世界带来根本的改变。许多投资者受到冲击，我们的投资机构也一样。”

哈莉玛解释，政府投资公司的市场展望是影响投资预期长期回报率的关键要素，而根据国家储备金管理框架，这些预估会用于每年财政预算案国家储备净投资回报贡献（NIRC）的计算。“因此在看待预期长期回报的估算时，我们必须谨慎关注一些结构性和长期的趋势会如何影响我们的储备和NIRC。”

我国每一届政府累积的盈余都必须纳入国家储备金，用于创造NIRC。NIRC框架于2009年实施，一开始包括金管局和GIC贡献，2016年起淡马锡控股的预期收益也被纳入框架。