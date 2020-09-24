阿兵哥中暑身亡案 军事法庭判涉案服役人员罚款

（早报讯）六名涉下属军训中暑死亡案的新加坡武装部队人员皆已认罪。军事法庭完成审讯，判六人罚款，其中三名在下属进行跑步训练时擅自执行惩罚的国民服役人员也接受降职。

训练中的医务兵因导致他人性命受威胁，两项控状罪名成立，罚款额4500元，是六人中最高。

这起案件发生在2018年4月，19岁全职国民服役人员李函轩在参加快步行军训练后严重中暑不治。国防部星期四（24日）发表文告指出，军事法庭已完成审判程序，并列出六人将接受的处分和惩罚。

这起案件的第七名涉案人员陈保树上尉（31岁）则被控上国家法院，但他因诊断患末期癌症，今年1月初获无事省释，隔月病逝。

国防部指出，武装部队自事件后已改善军事人员中暑防范与管理措施，加强应对程序，这包括简化相关事件发生后的疏散程序，提高指挥官和医务兵对军人出现热损伤（heat injuries）的警觉性，并且加强公开申报病情的文化，而相关改善已见成效。

文告指出，过去两年，武装部队热损伤事件减少四成，也没有军人中暑。“国防部与武装部队会继续检讨如何加强我们的安全管理与训练机制，以训练零伤亡为目标。”

六名武装部队人员今年2月20日被控上军事法庭，当中两人是正规军人，另四人是国民服役人员。

被判罚款4500元的医务兵是服役军人陈觐扬（24岁）。另三名国民服役人员庄鹏兴（22岁）、洪凯杰（24岁）和叶仁杰（22岁）因在跑步训练中擅自执行惩罚，各判罚款2500元，军衔从三级上士降至下士。

25岁连队指挥官谢智轩一级上士和26岁的二级上士许仁忠则分别罚款2500元和1800元。前者在未经批准的情况下擅自修改训练计划，后者则是快步行军训练的安全官。