盗老雇主信用卡 女佣刷9000元网购

（早报讯）七旬老妇收到银行账单，发现信用卡被刷了近9000元，报警后才发现罪魁祸首是菲律宾籍女佣。

33岁的女佣克雷曼特昨日（9月23日）承认一项抵触滥用电脑法令的罪名，被判坐牢19周。

去年9月24日，被告71岁的老雇主收到银行账单，发现去年8月份共有10个消费记录，都是在网购平台Lazada购买商品。由于她并没有任何Lazada账号，在媳妇的帮助下咨询银行，随之报警。

调查揭露，老雇主一般将她的信用卡放在皮包内。去年8月初，被告见雇主把包包放在车内，便偷偷取出她的信用卡，记下信用卡号码。

几天后，被告便利用她记下的信用卡号码，在网购平台上登记账号并开始购物。

为了避免雇主发现，被告还骗朋友，指自己为男友买东西不便送到雇主家，请朋友代收，便将送货地址改为朋友雇主的住址。

付款时，被告必须输入一次性密码（OTP）。她不下10次地偷拿雇主的手机，以便能拿到密码为网购账号填值。

短短一个月内，被告购买多个包包、鞋子、钱包、衣服、电子产品、手机、手表等，有意拿来售卖赚钱。10次的填值，被告共刷走雇主8665元。

被告求情时说，自己是单亲妈妈，有年迈母亲和六个弟弟妹妹靠她养，恳求法官能轻判，让她能早日回国找份工作养家。

法官下判时说，被告出于贪念，盗用71岁老雇主的信用卡，判她坐牢19周。