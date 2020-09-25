客工医院坠死案 录两段视频留遗言：“患冠病不想活了”

（早报讯）客工染冠病入院，清晨在病房拆窗坠楼死，验尸庭揭露，客工死前录了两段视频留遗言，称患了冠病，不想活了。

死者是46岁的印度籍建筑客工阿拉古（Alagu Periyakarrupan），他于4月19日确诊染上冠病，是本地第8190起冠病病例。

他在4月23日早上7时29分左右，被人发现卧毙邱德拔医院三楼的楼梯口。

验尸庭昨天针对其死因展开研讯，传召此案的调查官、邱德拔医院的设施管理高级经理和院方的调查委员会主席前来供证。阿拉古的外甥也有出庭。

调查官在庭上叙述，事发当天早上6时15分左右，一名护士正准备进入病房时，听见重物坠落的声音，她原以为死者在病房内摔倒，进入病房后却没看到人。

护士找人时发现病床旁的窗口边有一双拖鞋，百叶窗有一片玻璃被拆下放在地上，院方最终在三楼的楼梯口发现死者。死者已毫无脉搏，救护人员立即展开抢救仍回魂乏术。

警方随后在病房内找到死者的手机，经法证检验发现死者在案发前一小时在厕所录下两段不超过30秒的自拍视频。

视频中，死者说被确诊染病，所以不想活了，还声明这决定无关任何人或事，自己是在清醒的情况下拍摄视频。

经调查以及验证指纹和DNA，警方相信死者是用铁钩将撬窗，抽出一片玻璃片后，穿过窗口从七楼的病房坠下。

验尸报告指出，死者心脏破裂、身上多处骨折、胸腔和脑出血等，都是从高处坠楼以致的致命伤。

验尸官将在今午公布研讯结论。

死者已逐渐康复，很快就能转移到社区隔离设施。

院方的调查委员会主席供证时说，死者除了曾申诉头疼外，没有其他问题，也没任何并发症，而且已逐渐康复，原本很快就能转移到社区隔离设施。

他说，院方给予的照料并无失误，死者生前也没有表现出自杀倾向。

他坦言，客工确诊到住院后，即使通过翻译员努力向他们解释何为冠病，为何患病，但很多客工还是无法了解，而这并非仅因语言障碍，而是他们对这病毒毫无概念。