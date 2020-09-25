生病还上门做客再偕友闲逛 男子“连累”友人罚3700元

（早报讯）冠病阻断措施实施期间，仍让朋友上门读书考试，25岁女审计师声称是出于好意，觉得来自马国的男友人在这里没有别人可以帮忙，所以才让友人上门，但两人在家中仍保持安全距离。

来自马来西亚的佘袁玮（25岁）面对三项抵触冠病19（临时措施）法令2020的罪名，主控官以其中两项提控，另一项则交由法官下判时一并考量。

案情揭露，被告的朋友兼同事邱敬伟（26岁）声称家中WiFi网络不稳定，因此请被告帮忙，让他于5月8日到她家去，好能有稳定的网络参加线上考试。

得到被告的同意，邱敬伟当天早上8时40分便抵达被告住家，直到下午4时50分才离开，说是要去看医生。邱敬伟当晚因咳嗽拿到五天病假。

即便知道邱敬伟拿到五天病假，被告隔天早上9时35分左右仍让他进屋读书考试，两人还一同外出打包午餐。

下午4时许，邱敬伟考完试后，被告便约了另一名同事在榜鹅水滨坊（Waterway Point）会面，将生日礼物交给她。

三人随之一起到超级市场逛了半小时，再一同到食阁打包晚餐，直到傍晚6时才各自回家。

被告求情时说，邱敬伟也来自马来西亚，在新加坡没有其他亲友能帮他，而阻断措施实施期间很多地方都没有营业，因此出于好意才会让他上门。

她一再重申，两人即便在家中都保持一米的安全距离，去超市或食阁都是各走各的，各自付款，并没有一直走在一起。

法官下判前说：“我不明白，既然你清楚知道预防措施，那为何还为了给生日礼物而约朋友见面？”

被告最终在认罪后，被判罚款3700元。

邱敬伟拿病假后还不断在“限时动态”更新去处，结果引起网民不满截图举报，牵连被告的他至今仍逍遥法外。

《联合晚报》早前报道，一名男子于5月8日拿到五天病假，却在看病后仍外出，甚至不断在自己的Instagram限时动态上更新去处，引起网民不满截图举报。

该名男子正是被告的同事兼朋友邱敬伟。他也来自马来西亚，同样是一名审计师。

邱敬伟本该和被告同样于今年8月14日到国家法院面控，但他始终没有出现。

主控官当时庭上说，移民与关卡局已证实邱敬伟还未回返我国，法官因此向他发出通缉令。

根据媒体报道，邱敬伟共面对七项抵触冠病19（临时措施）法令2020的罪名。（人名译音）