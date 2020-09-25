乌敏岛发现新蜘蛛品种

（早报讯）乌敏岛生物多样性综合调查预计于今年底完成，至今已进行超过165次田野考察，并发现20个岛上新物种，其中包括科学界未有记录的蜘蛛品种，显示乌敏岛在保护我国生物多样性方面扮演了重要角色。

明天是第九届乌敏岛日，国家发展部长李智陞今天通过面簿，宣布乌敏岛生物多样性综合调查的初步调查成果。

这个于2018年1月开展的调查，是我国首个围绕乌敏岛生物多样性的研究。调查结果有助国家公园局更新岛上生物数据库，以更好地管理乌敏岛和规划未来保育项目。

此次在乌敏岛上发现的新蜘蛛品种尚未有正式学名，但被鉴定为蝇虎（Piranthus）属蜘蛛。它最早于2012年在文莱被捕获，当时被错误鉴定为巴韦蛛（Bavia）属蜘蛛。

调查人员是在乌敏岛沿岸的原始次生林寻获该蜘蛛的，并证实这是科学界未有记录的新品种。这类蜘蛛偏好沿海栖息地，特征包括，雌蜘蛛的两个前脚是鲜艳的橙红色。

调查人员也通过乌敏岛生物多样性综合调查，发现六个本地未有记录的物种，如爱妃斑蝶和锡兰长脚蛛，以及13个乌敏岛未有记录的物种，如黄腰斑啄木鸟、黑须墓蝠和朱红蜻蜓。

与此同时，为加强乌敏岛的生物多样性，公园局计划在岛上三个地点种植超过1万6000棵本土树木，预计可在五年内达成。

这三个地点是巴莱采石场以南（Balai Quarry South）、特利丝河（Sungei Teris）和惹兰日落洞（Jalan Jelutong），总面积16公顷，约等于22个足球场。它们原本用于开采花岗石和养殖水产，如今被非本土植物覆盖，无法吸引多样的野生动物。

这1万6000多棵树也将纳入公园局今年4月推出的“百万树木运动”中。该运动的目标是在未来10年内在全岛种下多100万棵树，目前已栽种近5万2000棵。

此外，公园局自2015年起为乌敏岛北干采石场（Pekan Quarry）试行浮动湿地系统，至今也已将浮动湿地从原本的20平方米扩建至超过4000平方米，约等于三个奥利匹克泳池，可供苍鹭等动物栖息。