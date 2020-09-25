与12岁儿子同行 男子涉贩毒酒店房内被捕

（早报讯）中央肃毒局展开为期12天的执法行动，162名涉毒者被捕。其中一名涉嫌贩毒的男子被捕时，与12岁儿子同在一个酒店房间。

中央肃毒局今天（9月25日）发文告说，该局于本月14日至25日在裕廊西、武吉班让、巴耶利峇、马里士他以及淡滨尼等地点展开的执法行动中，起获海洛因约870克、冰毒约586克、克他命约176克、新化合致幻药约47克、爱他死药丸322颗、埃利敏5号（Erimin-5）药丸203颗以及装有伽玛羟基丁酸（简称GHB）的液体13瓶，总值约26万零500元，最年轻的被捕者年仅14岁。

在其中一起案件中，肃毒局人员突击检查了美芝路一带的两个酒店客房，并逮捕了年龄介于34岁至56岁的四名新加坡男子和一名新加坡女子。执法人员在这两个房间里起获的毒品中，122袋装有约858克海洛因、71袋装有133克冰毒；以及104颗爱他死药丸、一颗埃利敏5号药丸、一把爪刀（karambit）和多个吸毒用具。

执法人员冲进房间时，涉嫌贩毒的一名35岁男子的12岁儿子也在场，毒品就赤裸裸地摆在男童面前。这名男童的36岁母亲也因涉毒在这次行动中被捕，肃毒局已安排男童的直属家属来照顾他。

在另一起案件中，一名涉嫌贩毒的38岁新加坡籍男子于9月14日在英云街（Eng Hoon Street）一带被捕，他被搜出10颗爱他死药丸和一包装有3克相信是冰毒、爱他死的混合粉末。

执法人员将男子押送到藏身处，并在那里逮捕了一名30岁新加坡籍女子。执法人员在该单位起获的毒品中，有55袋装有约322克冰毒；51袋装有约148克克他命；31袋装有185颗爱他死药丸和88颗埃利敏5号药丸；1袋装有约11克相信是冰毒、爱他死的混合粉末。执法人员还起获了两万元现金以及多个吸毒用具。

肃毒局仍在对所有嫌犯的涉毒活动进行调查。