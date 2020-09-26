（早报讯）东海岸将打造15公里长的中央绿色廊道，连接东海岸公园和樟宜海滨公园。绿色廊道将沿着新樟宜路上段和罗央大道，途中也衔接其他社区廊道，打造更绿意盎然的环境。

领导东海岸集选区团队的副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰今早参与第九届乌敏岛日活动时宣布上述消息，并通过视频分享了进一步改造新加坡东部的计划。

他说：“我们致力将新加坡打造为‘大自然里的城市’，将加倍努力地把大自然融入我们的城市环境，并增加城市中的自然景观。”

有鉴于此，新的中央绿色廊道与它所连接的社区廊道网络，将种满郁郁葱葱的绿色植物，为行人和脚踏车骑士带来更凉爽和舒适的体验。

王瑞杰说：“我们将沿着这些廊道栽种各种各样的本土树木和灌木，以模仿自然森林的景观和感觉。这些廊道也将连接各个绿色空间，加强整体的生物多样性。”

国家公园局将在今年底展开社区咨询，收集居民对这些绿色空间的想法和愿景，居民也可参与空间的构思和开发。由于该咨询过程的互动性较强，当局暂时没有设下期限。

王瑞杰说：“这是个机会，让我们共同努力将想法付诸行动，为我们的绿色空间制定计划，也让居民对这些绿色空间负起更大的自主权。”

配合新的中央绿色廊道，公园局也计划在东海岸增设社区花园、康疗花园（therapeutic gardens）、亲自然游乐园林（nature playgardens）和无障碍游乐场。

其中，经过特别设计的康疗花园将结合园艺康疗，协助舒缓访客的精神疲劳、减轻压力和改善整体健康情况。

亲自然游乐园林则采用天然建材，组成精心设计的玩乐设施，让孩童参与由他们主导的自发游戏，从小就建立与大自然的联系。