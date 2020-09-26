政府成立公民工作小组 商讨减少一次性用品消耗

（早报讯）冠病疫情进一步加剧国人对一次性用品的需求，56天病毒阻断期期间，公共垃圾收集商从家庭与贸易场所收集到的垃圾比3月平均每天多出约3％。

光是我国在去年丢弃的生活垃圾中，就有20万吨（超过10％）是购物袋和外卖餐盒等一次性用品，相当于400个奥林匹克游泳池的容量。

为减少过度消耗，政府组成公民工作小组，从超过300位报名者中选出55名社会各界代表，从今天起至明年2月举行八次会议，就个人以及公私营机构如何减少不必要的一次性用品使用展开讨论，特别是在零售与餐饮业出售产品，以及餐会供应（catering）和会展与奖励旅游（MICE）业提供服务的过程中，并提出解决方案。

首场公民工作小组视讯会议今早通过“清洁与绿化新加坡”（Clean & Green Singapore）面簿直播部分内容。主办发也计划对之后部分场次进行直播，或开放给更多有志公众参与讨论。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士致开幕词时表示，打算在工作小组提呈的建议中，选择至少三个发展成试点项目，未来也有可能修改政策。

她认为，一次性用品的过度消费会对我国环境造成严重影响。海洋污染导致海洋生物面临生存威胁；生产一次性用品会加速有限资源的损耗；处理过程所产生的碳排放会加剧气候变化；焚烧垃圾产生的灰烬正缩短实马高垃圾埋置场有限的寿命。

“我们希望能共同努力，确保提出的解决方案是全面、实用和包容的。这意味着我们需要考虑到方方面面，例如一种一次性材料对另一种材料的替代效果，如何能够继续以卫生的方式丢弃垃圾，同时对一些会给我们社会中较脆弱群体所造成的成本冲击保持敏感度。”