2年多次施狼爪非礼8岁小侄女 无耻男监36月鞭6下

（早报讯）性侵年幼侄女，无耻男竟拿亡父当挡箭牌！42岁男子声称父亲死后走不出伤痛，竟开始狂看色情片，还对妻子的8岁侄女伸出魔爪，两年内多次非礼她，还蒙着她的双眼，让她在搞不懂状况下为自己舔下体。男子昨日（25日）被判坐牢36个月及打鞭六下。

为了保护受害者，法官下令媒体不得报道可能泄露受害者身份的资料，包括被告的姓名。

现年12岁的受害者自小父母离异，1岁开始便和奶奶同住，是奶奶一手带大的。被告因与受害者的姑姑交往，2012年认识她，后来也成了她的姑丈。

受害人和被告夫妇关系密切，两人常会带她出去吃饭，也会跟她玩，受害者甚至从7岁起，每逢周末或学校假期，都会到被告家中过夜，还会帮忙被告照顾儿子。

2016年的某一天，受害者到被告的家过夜，当时她才8岁。案情揭露，被告趁她独自在房内时，让她闭上眼睛，用一块布蒙上她双眼，叫她吐舌头后开始舔。被告在她毫不知情的情况下让她舔自己的下体，被问时被告给她一杯饮料和撒谎敷衍她。

接下来的两年里，被告多次趁两人独处时向受害者伸出魔爪，曾抚摸她的胸部声称为她按摩，还曾夜闯她的睡房用下体磨蹭她的脚，以及隔着内裤磨蹭她的私密处。女孩于2018年9月24日报警。

主控官指出，被告预谋干案，背叛侄女对他的信任，干案长达两年，必须严厉惩罚以达阻吓作用，因此要求法官判他坐牢42个月及六下鞭刑。

被告的代表律师为他求情时则说，被告在父亲离世后一直无法走出伤痛，狂看色情片，才会接着干案。