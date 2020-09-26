乌节路日式美容院突倒闭 近300苦主求助无门

（早报讯）本地一家日式美容院突然宣布倒闭，许多签下千元配套的顾客不知如何退款，一时间不知所措。

这家位于乌节路国际大厦的Ginza Calla美容院本周一（21日）向顾客发出短信，宣布当天结束营业，并在官网提到疫情是导致公司关闭本地业务的主因。顾客对这突如其来的消息感到惊讶，担心无法拿回退款。

美容院发出的邮件指出，针对购买限定次数配套的顾客，公司将按照剩余次数退款。至于购买无限次数配套的顾客，如果已进行至少六次治疗，将不能获得任何退款。未使用配套超过12个月的顾客则无法申请退款。由于人手短缺，退款流程可长达一个月。

受影响的陈小姐（32岁，经理）说，她在美容院宣布倒闭的前一天还去光顾，当时职员还向顾客介绍促销，她也预约了11月的疗程，怎料公司隔天就宣布结业，让她错愕。

“一些顾客打电话去问，接听的职员也很惊讶，不知公司已经宣布倒闭，职员也说他们一夜之间失去工作。”

她还表示，去年底付了1800元签下两个配套，目前仅用一半，她认为美容院在处理退款时有些不透明。

“美容院电邮我的退款表格没提到具体退款数额，我就点了‘不同意’，并电邮公司询问，但过后看到其他顾客晒出截图，并没有‘不同意’的选项，这意味着顾客只能点‘同意’，没有选择的余地。”

也有顾客在面簙指出，无限次数配套的退款方式存在不公，导致顾客一分钱都拿不回。