16个宗教场所试行恢复歌乐活动

（早报讯）从10月3日起，16个宗教场所获准恢复现场的宗教歌乐活动，表演者最多10人，出席者不超过100人。

文化、社区及青年部今天发文告透露这项试行计划的细节。参与计划的有七所教堂与教会、佛教和道教场所各有两所，其余是兴都庙与锡克庙。当中包括新加坡佛教居士林、新加坡韮菜芭城隍庙、蒙恩教会（Blessed Grace Church）、圣若瑟教堂（武吉知马）等。

这些宗教场所最多只能有10名乐手或歌手参与演出，可除下口罩的表演者不能超过五人。如果在室内歌唱，可除下口罩的歌手不能超过两人。各表演者之间得保持安全距离。出席活动的信徒照旧得戴上口罩，不能歌唱。现场歌乐活动多数限定在周末举行。

此外，所有宗教机构将能开放给最多100人进行非祈祷活动，这就包括宗教课、丧礼仪式等，目前的限制是50人。

政府日前已宣布，所有宗教机构从10月3日起都能举行宗教集会和宗教活动，每次的人数不超过100人，并须遵守安全措施。

文社青部今天指出，定时办宗教集会的教堂、回教堂等场所必须在场内设两个区域，每个区域可容纳的人数不超过50人，各区域的信徒有个别的出入口。至于没有指定宗教集会时间的庙宇，也得确保信众不群聚在公共空间，保持安全距离。各宗教机构在放宽人数限制前，须至少三天前提呈它们的安全管理计划给文社青部。

另外，文社青部也将试行让部分宗教场所开放给多达250人，这些场所必须先证明能安全开放给100人。申请从10月3日开放。想参与计划的宗教机构可电邮CPRO@mccy.gov.sg。