冒好友骗密码提户头300元 女校工报警捉面簿黑客

（早报讯）社交媒体冒充骗局又一起！骗子假冒女校工好友，通过面簿私讯联系她，以Grab在举办五周年特别活动为饵，骗她提供一次性密码。女校工不疑有诈，结果连累女儿的银行户头被扣300元，才发现上当，立即报警。

55岁女校工洪女士向《联合晚报》申诉，9月24日下午5时05分，她收到一名好友的面簿私讯，向她要手机号码。她以为好友弄丢她的号码，就把手机号码给了对方。

接着，“好友”通过私讯告诉她，Grab目前在举办五周年特别活动，会通过手机发一个代码给她，要她收到转发给他。

“不久，我的手机就连续收到三个一次性密码（OTP）。我以为这就是所谓的代码，也就发给朋友，也没多问对方要这些密码做什么。”

不到一小时，洪女士18岁的女儿就拨电给她，说她的银行户头被扣300元，用来增值GrabPay账号和购买网上游戏。

原来，洪女士用自己的手机号码注册了Grab账号，但账号里输入的银行卡资料是女儿的。

骗子在索取她的手机号码及一次性密码。当受害人提供六位数的Grab一次性密码后，利用Grab账号购买游戏代币。

洪女士马上通过面簿私讯对方，要对方打电话给她，但对方只回复“我在忙”。洪女士马上致电给那名面簿好友，才发现原来好友的面簿账号被黑客骇入，被骗了600元，并已报警处理。

为了安全起见，洪女士当天也和女儿到警局报案，后来也联系了银行，并通知了Grab公司。

洪女士希望公开此事，警惕他人不要上当，也不要轻易把一次性密码给别人。

警方受询时证实接获报案。

警方日前也发文告说，今年首五个月，警方已接获至少1000起有关社交媒体冒充骗局的案件，骗子通常都会冒充受害人的朋友来行骗。警方提醒公众，一次性密码如同提款卡密码一样重要，千万不可透露给任何人知道。