与巴士相撞送餐员头插车窗内 巴士车长被捕

（早报讯）36岁送餐员骑电单车与巴士相撞，头撞破车窗送院，49岁巴士车长涉危险驾驶被捕。

这起车祸发生在前天（9月25日）下午2时52分，地点是新樟宜路上段和勿洛北路交界处。

记者走访事发地点，附近有一个建筑工地，一名不愿透露姓名的客工表示，一辆巴士转弯时，与送餐员相撞。猛烈冲击下，送餐员往前一冲，一头撞上巴士靠门旁的玻璃窗，整个头插进去巴士内。

“他之后成功脱身，把头从车窗移开，但头部流了很多血，倒在路中间。”

根据面簿的一则视频显示，巴士左侧车窗破了一个大洞，巴士上有多名身穿白色上衣蓝色裤子的中学生下车帮忙受伤的送餐员。

客工表示，有人将工地里头的急救箱拿到事发地点，一名男学生上前慰问送餐员，并用急救箱里的绷带等物品急救。

“送餐员虽坐起身，但身边是一大摊的血，之后有多名女学生也下车协助。”

警方受询时表示，一名36岁男子在意识清醒的状态下，被送往樟宜综合医院救治。一名49岁的巴士车长涉危险驾驶被捕，案件在调查中。

据了解，一共有约6名男女中学生上前为送餐员急救，陪伴他等待救护车到场。其中一名戴着眼镜的男学生显得很冷静，蹲在马路上，从同学手中接过客工借出的急救箱后，就忙着为送餐员止血。

建筑工人也上前协助疏导交通，避免车辆撞上在路中央的人。

据观察，送餐员当时戴着头盔，左手臂也伤得不轻。

网民纷纷留言，称赞男学生很冷静，也很勇敢。

受访客工说，警方事后也到工地附近查看电眼画面。