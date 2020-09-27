多多改制幸运儿得“三重彩” 中二奖独赢290万

（早报讯）多多流程奖金改制只累积到第二期后，有幸运儿虽只中二奖，却因遇到上一期头、二奖和本期头奖无人中，结果独赢290.8万元，成为解封后至今最高的奖金得主。

我国进入第二阶段解封后，博彩公司为避免人龙改变多多游戏规则，多多头奖若没人中，下一期就会直接送出流程奖金。过去的规定则是连续三期无人中头奖，第四次开彩会送出流程奖金，并往往送出800万以上的大奖。

记者查询从6月25日解封后改制至今的所有多多开奖结果，发现目前送出的最高奖金额是最新一期（9月24日）的开彩，奖金达290万8209元，但受到财神爷眷顾的幸运儿竟然是一名独赢的二奖得主。

原来，前一期（9月21日）多多开彩的头二奖都没人赢得，因此如雪球般累积了超过127万的奖金至下一期。结果9月24日该期的头奖再次没人中，让唯一的二奖赢家得以抱走近期最高奖金额，成为新制度下的“受惠者”。

根据新加坡博彩公司网站显示，这名幸运儿是在唐城坊的投注站下注，并透过系统7快速下注（QuickPick System 7）喜赢巨奖。开彩号码为4、31、36、40、45及48，额外号码为26。

其实，这并非解封后首次出现头二奖没人中而累积高额奖金的情况。8月6日也曾出现同样情况，当时累积了逾118万到下一期，并由一名头奖得主抱走228万3630元，这也是解封后的第三高奖金。

第二高奖金则为6月25日的开彩，一名头奖得主独赢246万8698元。