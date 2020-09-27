警察海岸卫队推介超逼真舰艇模拟练习系统

（早报讯）新加坡警察海岸卫队推介用最新技术打造的全新舰艇战术操控与射击模拟练习（Tactical Boat Handling and Firing Simulator，简称TBHFS）。

这是本地首个使用高度仿真船艇的模拟练习，设于警察海岸卫队总部的综合战术训练中心，分别有两艘高速巡逻截阻艇（Patrol Interdiction Boat，简称PIB）和两艘高速阻拦艇（PK Class High Speed Interceptor）可供练习，前者是海岸卫队警员使用的巡逻艇，后者一般由特遣中队成员用来追逐和截停可疑船只。

此模拟练习是由警察部队与内政科技局（HTX）联合研发，这也是海岸卫队于使用的第三代模拟练习系统，模拟船艇会在虚拟实境中像真船般摆动，让接受培训的警员感受以超过50节（knots，约每小时92公里）的速度追逐匪徒船艇，想办法把敌船截停，甚至可以开火射击。

模拟练习配有270度屏幕，可以设置各种情景如白天、黑夜、下雨等，让警员身历其境学习在不同条件下完成任务。

此模拟练习的几个亮点配备包括仿真船舱设置，眼睛追踪技术，武器射击设计等，训练中心设有指导员操作站，指导员可以自由控制模拟练习的船只和场景以增加练习难度，事后也可以重新播放模拟训练的内容与学员进行检讨。

此模拟练习从3月份开始提供培训，警察海岸卫队将会分批安排新旧警员和国民服役警员等接受模拟练习的培训。