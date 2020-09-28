下月起 本地居民可上网申报更换身份证上的住址

从下月1日起，新加坡公民和永久居民可上网申报更换身份证上的住址。

根据国民登记法令，搬离旧址者须在28天内，到移民与关卡局或警局办理更换身份证住址的手续，以便更改身份证上的地址。迁往或更改海外住址的人则需要通过电子邮件向移民与关卡局申报。

移民与关卡局今早发文告宣布，从10月1日起推出新服务，允许住在本地或海外的新加坡居民以下列顺序在网上更改住址：

1.在登陆https://go.gov.sg/ic-address网站后，用Singpass进入修改服务界面提出申请。

2.之后会收到当局邮寄到新地址的个人密码。这个密码将用来在网站服务页面中对地址进行核实。

新地址一旦核实，居民将收到更改地址成功的通知。一个工作日后，这个新地址也将在参与一站式更改住址记录服务（简称OSCARS）的公共机构数据库内更新。

居民将收到一封包含新地址贴纸的信件，需按照指示将贴纸贴在身份证背面。

文告说，本地居民也可指定持有Singpass账号的代理人代表他们提交申请。

从今年12月1日起，警方将停止处理到邻里警岗（NPPs）和警局（NPCs）的地址更换申请。公众若不能自己网上申请，或找人代表申请，可向移民与关卡局求助。

移民与关卡局提醒公众，不要滥用网络电子申请服务。任何虚报住址的人将被取缔，处以最高3000元的罚款或最长两年监禁，或两者兼施。若公众事后未将新地址贴纸贴在身份证背面，亦属违法。