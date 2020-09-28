前律师失信逾3万元 被判监27个月

（早报讯）在泰国发生意外断腿回不了国，前资深律师失联期间被揭发失信15名客户3万1550元律师费，数月后回国被捕，今早他被判坐牢27个月。

自2005年起成为律师的被告扎敏德（57岁，Zaminder Singh Gill）今早在庭上崩溃大哭，说：“我如今已经一无所有，求求法官给我第二次机会！”

扎敏德面对15项失信罪名，指他在2017年至2019年之间犯案。他案发时在Hillborne Law律师事务所工作，在2019年7月遭公司辞退。

他昨天承认其中五项罪名，余项交由法官考虑后被判刑。

根据案情，他在2017年至2019年之间接受了15名客户的委托后，收了3万1550元的律师费，但没有把钱交给律师事务所，也没有记录在案。

这15名客户中，有些是通过亲朋好友介绍，有些则是本身认识扎敏德才会雇用他。

扎敏德去年6月到泰国探望妻儿时，称遇到意外脚骨折，因此迟迟没有回到新加坡。

其中一名客户在去年7月联络不上他，因此打电话给律师事务所，发现她的委托并没有记录，因此认为扎敏德卷款而逃，跟着到警局报案。被告去年10月回国自首后被捕。

主控官指出，被告身为律师，却知法犯法，至今半分钱未吐出，按前例应该被判坐牢27个月。

代表律师求情时说，扎敏德并不像其他犯法的律师收了钱什么都没做就卷款而逃，他实际上有提供正当的律师服务，而且原本打算回国后就继续为这些客户服务，但不巧遇上意外。

律师说，扎敏德将钱都花在泰国妻儿身上，指他接受控方所要求的刑期，但请求法官念在他真心悔过的份上从轻发落。

法官下判时指被告的行径诋毁了公众对法律界的信心，也对他的客户造成不少困扰，因此同意控方立场，判他坐牢27个月。