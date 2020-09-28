商场电动扶梯全停用 公众挤电梯忧隐患

（早报讯）武吉知马广场内四个楼层的电动扶梯同时进行工程，公众申诉，只能用电梯上下太麻烦，也担心无法保持安全距离。

《新明日报》接获读者通报，指武吉知马广场内的所有电动扶梯都已经用木板围起来，并张贴告示，称将进行提升工程。

据观察，除了广场内的一部电梯，有保安人员也站在电梯前，若是遇到人多时，就会引导公众使用卸货电梯或是走楼梯。虽然如此，即使是在平日，商场内人潮不断，不容易保持安全距离。一些人为了早一点上楼，甚至会超过6人同乘一部电梯。

一名受访的商家黄先生（40岁）表示，有工作人员透露，提升工程预计将需要3个月时间。他说，广场已将近40年历史，电动扶梯也已经多年没有提升，相当老旧，不时会出现问题，经常需要维修。

“可能是因为太多人使用，加上老旧，这几层电动扶梯经常轮流停止运作。”

公众洪女士（39岁，家庭主妇）指出，她并不常来，走了几圈后才找到通往停车场的通道。她说，由于目前仍属于疫情高峰期，加上仅有一部电梯，很多人不会保持安全距离。

“我刚才也在等电梯，但连续两次都人满，只好选择走楼梯。广场若有心要进行提升工程，就该趁着阻断措施期间，毕竟当时的人流不高。”

黄先生透露，一部电梯约在今年年初就开始维修，至今依然被关闭。

“我们也不清楚究竟何时才能修好，由于疫情影响，生意本来就减少，如今再进行工程，恐怕将会进一步影响。”

武吉知马广场管理层通过电邮回复，指商场内仍有4部电梯可供使用，并已增派人手，确保顾客保持安全距离。

发言人指出，广场通过现代化的电梯和电动扶梯来提升商场，为购物者提供更好的购物体验，并使商场保持竞争力。

该工程于去年5月开工，原定将在今年7月前完成，然而因疫情影响，在阻断措施期间无法进行任何工程而被推迟。

发言人透露，除了正在关闭的电动手扶梯外，广场内还有4部电梯可供购物者进入商场，而且多处主要的地点也设有指示标志，指引顾客前往这些电梯。

此外，商场内也增派保安人员，协助指引顾客前往电梯，及确保他们遵守安全距离。