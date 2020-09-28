疑与家人争吵锁房内 13岁少年遭拘留调查

（早报讯）13岁少年疑似和家人起争执后将自己反锁在房内，家人吓得拨电求助，警方和民防部队赶到现场救援，少年过后也被警方拘留调查。

这起事故发生在昨天（9月27日）早上约10时，地点是实龙岗中路第410座组屋。

《联合晚报》接到读者通知，指昨天在上述组屋看到民防部队在楼下设置安全气垫。据现场传出，该组屋的其中一名住户怀疑情绪不稳定，家人才联络当局赶来救援。

记者过后走访现场，当地居民黄灵珊（38岁，销售员）说：“我当时出外买东西，结果一下楼就看到组屋底层不少人驻足围观。”

一位知情的居民透露，事发单位早上约10时传来争吵声，然后就听到甩门的声音。

不愿具名的他说，自己原本不以为意，直到过后看到民防人员上楼，才知道出事了。

他说，事发单位相信住着一家四口，包括10多岁的两个儿子。“听说今天哥哥不知何故和家人发生争吵后，就将自己反锁房内，还搬来家具挡住门口，家人被吓得报警处理。”

庆幸的是，少年过后成功被救出，并被警方带走协助调查。

民防部队受询时表示，当局到场后铺设一个安全气垫。作为安全措施，灾难拯救队（DART）成员也到场随时候命。

警方受询则时指出，当局昨早9时57分接到求助电话。一名13岁少年之后在精神法令下被拘留调查。