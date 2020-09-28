居家办公成新常态 拥隔层或双匙单位料更抢手

（早报讯）随着居家办公成为新常态，拥有隔层（loft）作为办公室的住宅，或允许租户享有私人空间的双钥匙单位，预料将更受市场青睐。

房地产咨询顾问莱坊（Knight Frank）近日发表研究报告，认为在冠病后时代，无论是屋主或发展商，都须探讨如何在家中融入办公室元素。

报告指出，可以预见的是，即使在冠病疫情消退或找到有效疫苗后，新加坡的办公文化仍将融入某种形式的灵活工作制，人们部分时间将在家办公。

世界各地的发展商因此都在增加住宅单位的实用面积，包括书房和储藏空间，以打造小型办公空间，确保该空间享有隐私、网络链接、温度控制和电源插座等。

随着人们在家中花更多时间办公，尤其是面对着电脑，阳台也成为人们与外界连接的重要窗口。一些发展商因此设计更灵活多变的阳台空间，如为阳台安装防水插座，或允许家具在需要时伸展至阳台。

双钥匙单位也越来越受欢迎。这类单位由两个独立的居住区组成，但共用一个大门和门厅。

屋主因此可选择出租其中一个居住区，既可赚取租金，又保有隐私。即使不出租，另一个居住区也可转换为办公室或会议室，为其他住户提供隐私。

报告指出，尽管价格和地理位置仍是购屋者的主要考量因素，但为住宅提供适合居家办公的空间，可营造更便利、舒适、私密和灵活的居住环境。