新航推出“探索新航”体验 邀公众登A380客机用餐

（早报讯）不用起飞出国就能踏上A380巨无霸客机参观，之后在飞机上享用丰富的国际和娘惹午餐，还可边吃边看电影，享受搭乘飞机的体验。受冠病疫情重挫的新加坡航空公司今天宣布推出“探索新航”的“陆地游”系列体验和服务，通过三项新计划为业务寻找新出路。不过，之前引起关注的“空中漫游”航班并不会成行。

其中一项新计划是为客户提供在全球最大双层客机A380享用午餐的体验，名为Restaurant A380 @Changi的计划将在10月24日和25日推出，10月12日开始接受预订。预订午餐的顾客可在樟宜机场登上A380客机，选择头等舱、商务舱或经济舱的特别午餐，不同午餐的收费详情日后公布。

新航文告说，在每次用餐前后，机舱都会彻底清洗和消毒，尤其是一些公用表面。客机也设有高效微粒空气过滤器（HEPA filter），可消除空气中超过99.9%的微生物。

用餐者也会分最多五人一组，每组之间保持安全距离。顾客和机组人员登机前都须量体温，以及完成SafeEntry扫码登录。除了用餐时，其他时候都必须戴着口罩。

此外，在11月学校假期的两个周末，公众也有机会参观新航培训设施，并参与适合一家大小的活动。

这项到新航培训中心的导览活动将在11月21日和22日，以及28日和29日举行，11月1日网站（KrisShop.com）开始接受预订，目前还不清楚收费详情。

新航也推出SIA@Home送餐服务，让想念飞机餐的公众可预订由世界名厨设计的菜肴，在住家舒服享用美食。这项服务将从10月5日开放预订，公众可从新航头等舱和商务舱的10份菜单中挑选菜肴，也包括酒饮或香槟。

受疫情重挫的新航集团不久前宣布裁员行动，削减约4300个职位。由于新航今年3月就冻结招聘，部分员工已自愿解约或提早退休，最终须裁退的本地及海外员工总数约2400人。

新航总裁吴俊鹏在今天（29日）发布的文告中说，疫情导致新航的航班数量锐减，公司特别推出活动来与支持者和客户保持联系。“这些活动为每个人提供一些体验，包括以前常搭新航、想念我们的世界级机舱产品和服务的客户，想体验独特餐饮的情侣和家庭，以及想在学校假期带孩子玩乐的家长。”

他说：“过去几个星期，公众对我们的客户参与计划表达了浓厚兴趣，我要感谢大家提供很好的点子和建议，让我们感到很鼓舞及感激，我们很期待欢迎大家一起前来探索新航。”