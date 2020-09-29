又有8家餐饮店因违反安全措施被令暂停营业

（早报讯）又有8家餐饮店因违反安全管理措施被勒令暂停停业。另有14家店及32人被处以罚款。

8家被要求关闭的餐饮店分别为：

·位于新加坡河滨坊（Riverside Point）的Brewerkz餐馆。在9月12日晚上8时45分，餐馆安排一组8人分坐于两桌。市区重建局因此开出罚单，要求餐厅从9月25日起关闭10天，至10月4日。

·位于榜鹅尾路3号的Siam Square Mookata Pte Ltd。9月16日晚上10时45分，两桌客人在饮用酒类饮品。新加坡食品局勒令其关闭10天，从9月19日至9月28日。

·位于新樟宜路上段59号咖啡店的饮料摊。9月16日晚上10时50分，售卖酒类饮品给4桌客人。食品局因此勒令其关闭10天，从9月19日一直到9月28日。

·位于丹戎巴葛路的Ggang Tong餐馆。9月16日晚上9时05分，让12位客人分成6人一组坐成两桌。两桌客人间不仅有交流，还分享食物。市建局随后要求餐馆停业10天，从9月25日至10月4日。

·位于丹戎巴葛路的Chicken Up餐馆。9月18日晚9时15分，允许10人分坐两桌。市建局因此要求餐馆停业10天，从9月26日直到10月5日。

·位于惹兰孟比那第26座组屋J.Membina的饮料摊，9月19日晚上11时20分还在为食客提供酒类饮品。食品局要求其关闭10天，从9月23日至10月2日。

·位于乌节豪杰大厦的Jamboree Bar & Café。9月25日被发现有食客与不同桌的人交流。新加坡旅游局因此要求餐馆从9月26日至10月5日关闭。

·Caféde Muse，在9月25日被发现门外排队的客人没有遵守一米安全距离。此外，餐馆也没有为客人检测体温，座位之间也没有相隔一米。旅游局因此开出罚单，要求餐厅从9月26日起关闭，直到10月5日。

据永续发展与环境部的文告显示，另外还有14间店也因违反安全措施，如允许五人以上坐在一起，座位之间距离不超过一米或不能确保食品处理人员口罩穿戴正确等被罚款。13家店被罚1000元，剩下的一间店因非初犯而被罚款2000元。

此外，当局也在9月25日至26日间，对本地240家餐饮店进行额外检查，其中15间被发现有违规情况。各负责机构正在审查这些违规行为及采取适当的执法行动。

文告还说，另有32人因未遵守餐饮店的安全措施，每人被罚款300元。

政府将继续加强对餐饮店的执法检查，以确保食客的安全。当局也呼吁消费者，要有社会责任感，遵守相关规定。若一旦违规，当局会毫不犹豫采取行动。