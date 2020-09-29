借拍“性虐游戏”照捆绑非礼13岁女生 20岁摄影师认罪

（早报讯）说好了只是拍“性虐游戏”主题的照片，自由摄影师带着13岁女生到厕所内牢牢绑起后，对她上下其手。事后他辩称自己分不清“角色扮演”和现实生活才会非礼女生。

今年20岁的林启贤（译音）昨天认罪后，律师说他根本就对受害女生没有任何“性趣”，只是“入戏太深”。

林启贤面对三项罪名，包括一项猥亵女童以及两项侮辱女性尊严的罪名。

根据案情，被告是去年3月在一个“cosplay”（角色扮演）活动上认识这个女生。他当时是一名全职国民服役人员，也是一名自由摄影师。

两人事后通过社交媒体Instagram联络，被告称他可帮女生搞“私人拍摄会”，拍性感暴露的照片。

女生拒绝了被告，但她称对“绑起来”拍照有兴趣。被告因此提议以“性虐游戏”的主题来拍摄，女生确认不用脱光衣服后同意。

去年5月22日，他等女生下课后约她去“试道具”，约下午5时半带她到乌节路某商场的残障人士专用厕所。

两人在厕所内花15分钟玩手机游戏后，被告掏出了道具。他在女生同意下用绳索将她绑起来，帮她戴上眼罩，然后还为她戴上皮制手铐。他接着对女生上下其手，还用舌头舔她脖子和肚子。

女生被吓坏，求被告立刻停下行为，但他不肯。女生担心安危不敢大喊救助，被告非礼女生共15分钟后才停手，解绑女生放她离开。

女生觉得非常恶心，回到家后立刻冲凉，隔天在母亲陪同下到警局报案。