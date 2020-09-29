嫌两盘椰浆饭等太久 男子威胁打人泼咖啡

（早报讯）嫌等候两盘椰浆饭的时间太久，男子在小贩中心与椰浆饭摊位员工起争执，还被指一度威胁要打人和泼热咖啡，气得摊主报警处理。

这起事件发生在昨天（27日）早上约10时26分，地点是义顺公园小贩中心。椰浆饭摊位事发后摊主把来龙去脉上载到面簿。

根据贴文，一对夫妇在10时21分光顾椰浆饭摊位，女子点了两份椰浆饭套餐。摊主称，摊位员工通知女子等候时间约15分钟，她说没问题。

不料约5分钟后，戴着黑色帽子的女子丈夫前来询问员工两盘椰浆饭几时才准备好，员工再次回答说还需要等一会。

男子听了被指立刻发火，对员工大喊大叫。“他开始大骂我们员工，说我们应该先准备他的那两份，才准备其他的打包订单。”

摊主在贴文中说，他们不能容忍男子的恶劣态度，决定全额退款。

“然而他还继续大吵大闹，还威胁要揍我的员工，还说要向我员工泼热咖啡。”摊主当下决定报警处理。

记者昨天走访，周围摊位的员工受访时说，当时看到男子和一名女员工在椰浆饭摊位外的桌位起争执。

一名不愿具名的男员工说：“他们应该是为了等候时间而吵，你一句我一句的，越讲越大声，但双方都没动手。”

附近摊位的黄先生（40岁）则说看到警方抵达现场，警员来到男子的桌位调解，大概逗留了15分钟。

椰浆饭摊位的面簿网页昨天下午更新消息说，男子已经向摊位员工道歉。摊位老板受询时说，既然双方已和解，就不愿多置评。

警方受询时证实此案，指在上述地点发生一起刻意骚扰他人的事件，警方过后告知双方可采取的法律行动。