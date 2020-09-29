STA Travel倒闭清盘 682客户受影响

（早报讯）以学生客群为主业的知名国际旅行社STA Travel因无力偿付债务宣告倒闭清盘，至少682客户受影响，有教练就申诉为学生买了2万多元机票至今都没拿回。

冠病疫情对全球旅游市场带来冲击，据《海峡时报》报道，在本地三所大学（国大、南大和新大）都有店面的STA Travel日前宣告清盘。

这家国际旅行社以学生群体及年轻人为主要客源，其位于瑞士的母公司上个月也已申请破产。过去一个月来，在澳大利亚和新西兰等地的公司也相继进入清盘阶段。

据报道，共有682名客户被列为债权人，德勤会计师事务所（Deloitte ＆ Touche）代表旅行社作为临时清盘人向他们发出通知。

当中，最小的欠款为7元，最高为8万4088元，债权人包括个人及大学学府。一般相信欠款部分包括已支付的配套费用和店面租金等等。

根据公司去年财政年的财务报告，STA Travel的营业额为211万元，比前一年多了近30万元，但盈利部分则只有3万元，比2018年的4万多元少了许多。

另外，公司去年的净资产约为61万元。

记者今早尝试拨打三家分店的电话但都无法拨通，信息也无法发出。

STA Travel网站内容也撤销，并表示公司已倒闭，而受影响的顾客将会接到相关通知，并为带来的不便致歉。

旅行社的面簿最后一次更新是8月19日，当时的贴文正在促销新航的机票，而且可无限次更换日期和地点，只需要付99元的定金即可。