国家发展部推出“建筑环境生活实验室框架”

（早报讯）科技创新是建筑环境领域的公司增强竞争力的关键推动力，有助他们在冠病后世界中适应新常态。

有鉴于此，国家发展部今天（9月29日）推出“建筑环境生活实验室框架”（Built Environment Living Laboratory Framework，简称BE LLF）。该平台将加强公共部门和私人领域之间的伙伴关系，让企业有机会在榜鹅新镇和裕廊湖花园等城市空间和居住环境中，对创新提案进行技术测试。

总理公署兼国家发展部政务部长陈杰豪今天出席国际建筑环境周的最后一场全体会议，致辞时宣布这项消息。他鼓励企业参与BE LLF，并指出该平台可为它们提供三个好处。

一、去年成立的建筑环境科技研发联盟（Built Environment Technology Alliance，简称BETA）将作为一站式中心，管理企业提呈的所有创新提案，省去它们与多个机构联系的麻烦；

二、拥有创新解决方案的好提案，将通过BE LLF，在生活实验室进行加速测试，有助企业节省测试时间；

三、当局将协助企业获得监管方面的批准，必要时也会借助“监管沙盒”（regulatory sandboxes），支持在现有法例下不被允许的提案，给予企业更大的信心以持续创新。