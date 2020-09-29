终身健保明年调高保费 本地公民下来两年可获一次性冠病津贴

（早报讯）全民重症保险计划终身健保（MediShield Life）推行将满五年，随着索偿人数和索偿额都显著增加，保费也须作出相应调整。

从明年起，各年龄层的保费都将提高，但中低收入者、立国一代和建国一代年长者将继续获得保费津贴。所有本地公民下来两年也会获得一次性冠病津贴，分别抵消明后年保费增幅的七成和三成。

扣除各类津贴后，所有公民明年的终身健保保费增幅将控制在约10%以内，保费可用保健储蓄全额支付。

同时，终身健保的索偿范围也会扩大，每个保单年的索偿顶限将从目前的10万元上调至15万元。特殊情况的病患也能索偿更多，包括在社区医院接受亚急症护理（sub-acute care）的病患。

终身健保理事会今天（9月29日）展开终身健保首个重大检讨和公共咨询活动。理事会指出，过去四年的赔付额（payouts）上涨近四成，索偿人数也增加约三成，因此有必要调高保费，以应付日益增长的索偿额。

根据拟议中的保费列表，各年龄层的保费都会增加，增幅介于11%到35%，尤其以六旬以上保户的保费增幅最大。不过，年长国人如建国一代和立国一代都可获得永久保费津贴，外加保健储蓄填补。

如果扣除津贴后仍无法负担保费，有需要国人还可申请额外援助。卫生部长颜金勇强调，不会有人因经济困难而断保。

终身健保理事会将从9月29日至10月20日展开公共咨询，公众可上网www.moh.gov.sg/e-consultation/mshl2020提供反馈。

理事会将在今年底前提呈最后建议报告，预计明年初落实调整，下来将每三年检讨一次。