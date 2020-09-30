今晚9时网上热卖会直播 酒店七折环球影城门票半价

（早报讯）网络版新加坡热卖会将在今晚（9月30日）9时举行直播购物活动，参与者有机会赢取价值1000元的圣淘沙名胜世界逸濠酒店度宅假配套、新加坡环球影城与S.E.A海洋馆的半价门票，以及打五折的意大利餐厅万圣节晚餐等。

根据主办方发布的文告，直播购物活动将通过GospreeSG面簿页进行，并由圣淘沙名胜世界（RWS）提供一系列精彩的优惠、促销和奖品。圣淘沙名胜世界也是新加坡旅游景点协会的会员。

活动参与者可在线抢购的优惠和促销包括：新加坡环球影城与S.E.A海洋馆的成人门票，买一送一；意大利餐厅Pizzeria以万圣节为主题的比萨和意大利面晚餐，打五折；名胜世界迈克尔酒店（Hotel Michael）和海滨别墅（Beach Villas）的度宅假配套，折扣高达70％，还包括每日免费双人早餐。

与此同时，也有机会赢取大奖，即价值1000元的逸濠酒店（Equarius Hotel）度宅假配套。

只要是活动参与者，也将获得一个促销代码，可免费成为RWS Invites会员，并获得价值超过350元的欢迎礼券。成为会员后，在圣淘沙名胜世界的景点、酒店，以及参与活动的商店消费时，可赚取和兑换会员积分。

旅游业受全球冠病疫情重创，圣淘沙名胜世界今年7月中也宣布裁员约2000人。

今晚的直播购物活动将由前艺人谢美玉（Jade Seah）和网红乔治亚·卡利（Georgia Caney）主持。

网络版新加坡热卖会“eGSS：购物·赢奖·体验”是在本月9日正式启动，并将下个月10日结束。参与业者包括零售商、餐饮店、景点和连锁酒店等。