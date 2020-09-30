唐振辉：没人因挂国旗被罚 政府也不打算采取行动

（早报讯）针对有媒体报道指过了今天（9月30日）继续悬挂国旗将被罚款，文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉表明，从来没有人因为悬挂国旗而被罚款，政府也不打算采取对付行动。

唐振辉今早在面簿贴文说，当局正在探讨允许人们在更多场合悬挂国旗，以及确保国旗不会因悬挂太久或被忽略，而影响国旗的尊严。

他说，如果有人对国旗故意作出不敬的举动，当局为了维护国旗的尊严，肯定会采取行动对付。

“（我们）没理由去‘处罚’那些尊敬国旗，并且骄傲地展示国旗以体现新加坡精神的人。爱国精神不只是权利，而且是正确的。”

为体现全民抗击冠病疫情、共克难关的团结精神，悬挂国旗的条例今年放宽，从原订的7月1日提早到4月25日，一直到今天。

唐振辉指出，新加坡人在这疫情期间，展现出无比的勇气和坚韧，“新加坡国旗虽然代表着我们所要持守的，但我希望你为国家和国人体现团结精神时，永远不会举白旗。”

根据1959年制订的新加坡国徽、国旗与国歌法（Singapore Arms and Flag and National Anthem Act，简称SAFNA），我国国徽、国旗和国歌的使用都受到保护，总统有权针对这些国家标志的使用设定规定，以维护国家尊严。

根据法令，凡亵渎、不尊重国旗者，最高可罚款1000元。

法令在2007年修正，让公众从每年的7月1日至9月30日，即国庆前后约三个月内悬挂国旗。

唐振辉吁请公众上网，就如何使用国旗表达身份认同感提出看法。