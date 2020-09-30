大巴窑四分钟两案件 一男坠亡一女闹跳楼被捕

（早报讯）大巴窑组屋区，四分钟内相隔700米，一男坠楼亡，一女闹跳楼被捕。

闹跳楼事件发生于今早（9月30日）约6时43分，地点是大巴窑4巷第81A组屋的单位。

据了解，一名20来岁女郎不知何故站在6楼走廊外围边缘闹跳楼。

警方受询时表示，一名24岁女郎在精神健康法令（Mental Health（Care and Treatment）Act）下被捕，之后送往医院救治。

坠楼事件则发生于今早6时47分左右，地点是大巴窑1巷第100座组屋，与上述闹跳楼事发处距离仅700米。

目击者白先生（57岁，退休人士）说，今早买了咖啡返回家途中，亲眼目睹一名男居民从五楼住家的窗口坠下，吓得赶快跑回家。

警方受询时证实，58岁男子被医护人员宣告死亡，警方正以非自然死亡性质展开调查。

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