大巴窑四分钟两案件 一男坠亡一女闹跳楼被捕

（早报讯）大巴窑组屋区，四分钟内相隔700米，一男坠楼亡，一女闹跳楼被捕。
闹跳楼事件发生于今早（9月30日）约6时43分，地点是大巴窑4巷第81A组屋的单位。
据了解，一名20来岁女郎不知何故站在6楼走廊外围边缘闹跳楼。
警方受询时表示，一名24岁女郎在精神健康法令（Mental Health（Care and Treatment）Act）下被捕，之后送往医院救治。
坠楼事件则发生于今早6时47分左右，地点是大巴窑1巷第100座组屋，与上述闹跳楼事发处距离仅700米。
目击者白先生（57岁，退休人士）说，今早买了咖啡返回家途中，亲眼目睹一名男居民从五楼住家的窗口坠下，吓得赶快跑回家。
警方受询时证实，58岁男子被医护人员宣告死亡，警方正以非自然死亡性质展开调查。
生活遇到困难，可拨以下热线求助：
- 妇女行动及研究协会（AWARE）1800-777-5555（妇女援助专线，周一至周五，早上1 0时至傍晚6时）
- 新加坡援人协会：1800-221-4444
- 关怀辅导中心：1800-353-5800
- 心理卫生学院：6389-2222
- 新加坡心理卫生协会：1800-283-7019
- 圆缘助线（华语）：67410078